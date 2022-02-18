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مقتدى الصدر يكشف عن تلقيه لتهديدات.. "لن نبيع الوطن لمن خلف الحدود"

18 - فبراير - 2022
مقتدى الصدر

مقتدى الصدر

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كشف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، عن تعرضه لتهديدات بسبب عزمه تشكيل حكومة “أغلبية” في العراق، مشددا أنه لن “يبيع الوطن لمن خلف الحدود”.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر “مرة أخرى تتصاعد أصوات الوحوش الكاسرة التي لا تعي غير التهديد.. مرة أخرى يهددون الحلفاء والشركاء في حكومة الأغلبية الوطنية”.

وأضاف الصدر موجها كلامه للجهات التي تطلق التهديدات “كفاكم تهديدا ووعيدا فنحن لن نعيد البلد بيد الفاسدين ولن نبيع الوطن لمن خلف الحدود”.

مشدداً  أنه لن يقف “مكتوف الأيدي” ويسمح “للإرهاب والفساد” في التحكم بالعراق.

ولم يذكر الصدر بالاسم الجهات التي هددته، لكنه لطالما كرر إصراره على تشكيل “حكومة أغلبية” وهو ما أدى بدوره إلى توتر العلاقة بينه وبين قوى الإطار التنسيقي التي تضم أطرافا موالية لإيران.

وكان زعيم التيار الصدري في العراق قد دعا، اليوم الثلاثاء، مجلس النواب إلى الإسراع في تشكيل “حكومة أغلبية وطنية بعيدة عن الكعكة”.

ويُعد التيار الصدري أقوى كتلة في البرلمان العراقي بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر 2021 إذ يشغل 73 مقعدا من أصل 329.

ويردد الصدر، الفائز الأول في الانتخابات، منذ عدة أشهر الحديث عن عزمه تشكيل حكومة “أغلبية وطنية” ممثلة بالأحزاب التي حصلت على أعلى عدد من الأصوات.

وتتعارض مواقف الصدر مع تلك التي تدعو إليها الفصائل الموالية لإيران، والتي تراجعت حصتها البرلمانية من 48 نائبا في البرلمان السابق إلى 17 في البرلمان الجديد مطالبة “بحلول تقليدية وتسوية لجميع الأطراف”.

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