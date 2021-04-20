مقترح تركي لتأسيس مجموعة صداقة مع مصر

في خطوة جديدة ضمن إطار جهود أنقرة لإعادة العلاقات مع القاهرة ، اقترح حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، تأسيس مجموعة صداقة برلمانية مع مصر.

وقال زعيم كتلة حزب إردوغان، العدالة والتنمية، في البرلمان بولنت توران: ”سنقدم اليوم مقترحا إلى مكتب رئيس البرلمان لتأسيس مجموعة صداقة بين الجمهورية التركية ومصر“، وفق ما نقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وقضت تركيا في الفترة الأخيرة تحاول إصلاح العلاقات مع مصر، قائلة إنها تواصلت دبلوماسيا مع القاهرة الشهر الماضي لأول مرة منذ العام 2013.

وأشاد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الأسبوع الماضي بما وصفها ”حقبة جديدة“ في العلاقات مع مصر، معلنا عن زيارة مرتقبة الشهر المقبل لوفد دبلوماسي إلى القاهرة.

وفي إطار مساعي أنقرة الدبلوماسية، أطلقت السلطات التركية، توجيهات لقنوات المعارضة المصرية المحسوبة على جماعة الإخوان، والتي تبث من إسطنبول، بتعديل سياستها التحريرية، بحيث لا يتم التطرق للشأن السياسي المصري أو الإساءة للرموز السياسية في القاهرة.

واستضافت اسطنبول العديد من المؤسسات الإعلامية العربية المناهضة لحكوماتها وخصوصا تلك المصرية المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين.