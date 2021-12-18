مقترح روسي لإجراء محادثات ثنائية مع أمريكا حول الضمانات الأمنية

اقترح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إجراء محادثات ثنائية بين موسكو وواشنطن حول الضمانات الأمنية.

وأضاف الدبلوماسي الروسي: “نقترح إجراء مباحثات مع الولايات المتحدة على أساس ثنائي، لأنه في حال مشاركة دول أخرى فيها، فسنغرق كل شيء في النقاش والكلام المسهب”.

ووفقا لنائب الوزير الروسي، لم يوجد حتى الآن أي وضع يشبه العلاقات السائدة مع الولايات المتحدة.

وقال ريابكوف: “آمل ألا يستهين الأمريكيون بمدى تغير كل شيء – وليس نحو الأفضل. وحتى الآن، للأسف لا توجد مؤشرات تدل على استعدادهم للتخلي عن الأنماط المعتمدة لديهم”.

يوم أمس الجمعة، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، في تعليقها على نشر الخارجية الروسية لمشروع المعاهدات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية، إن الولايات المتحدة لن تجري مشاورات بشأن الأمن في أوروبا في غياب الشركاء من الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن، مسؤولون روس أجروا مباحثات مع نظرائهم الأمريكيين،الأربعاء الماضي في موسكو، بخصوص الطلب الروسي حول مسألة “الضمانات الأمنية” وملف أوكرانيا.

وبحسب، نوفوستي، وصلت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية كارين دونفريد إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية لإجراء محادثات مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف.

كما انضم للاجتماع سفير الولايات المتحدة في موسكو جون سوليفان.