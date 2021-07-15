مقترح لوقف إطلاق النار في أفغانستان

تقدمت حركة “طالبان” بمقترح لوقفا إطلاق النار، لمدة 3 أشهر، وذلك بعد أن أعلنت الحركة عن تقدمها ميدانيا وسيطرتها على مساحات واسعة من البلاد على مدار الأسابيع الماضية.

ونقلت وكالة “فرانس برس”، مفاوض من الحكومة الأفغانية، الخميس، إن طلب وقف إطلاق النار جاء “للإفراج عن سجناء”.

والأربعاء، أعلنت “طالبان” سيطرتها على معبر تجاري مهم يربط باكستان بجنوب أفغانستان. وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، إن المسلحين “استولوا على بلدة حدودية مهمة تسمى ويش في قندهار”.

وأضاف: “بذلك يكون الطريق الرئيسي بين (سبين) بولداك وشامان، ونقطة جمارك قندهار” تحت سيطرة طالبان، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية الأفغانية أنها تصدت للهجوم.

يذكر أن طالبان كانت قد ذكرت في وقت سابق، أنها تسيطر على 85 بالمئة من الأراضي الأفغانية.

والأسبوع الماضي، اجتاحت طالبان مناطق تقع على الحدود مع 5 دول، هي إيران وطاجيكستان وتركمانستان والصين وباكستان.

والجمعة، أكدت الخارجية الروسية، أن روسيا ومنظمة “معاهدة الأمن الجماعي” التي تقودها موسكو، “ستتحركان بحسم لمنع أي اعتداء أو استفزاز على الحدود”، وفق ما نقلت “رويترز”.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن الخارجية الروسية، أن حركة طالبان تسيطر حاليا على أكثر من ثلثي الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان.