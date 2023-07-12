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مقتل أربعة جنود في هجوم على قاعدة عسكرية في باكستان

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 12 - يوليو - 2023 1:28 مساءً
الجيش الباكستاني

عناصر من الجيش الباكستاني

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أعلن الجيش الباكستاني ومسؤولون أمنيون أن متشددين إسلاميين مسلحين ببنادق وقنابل يدوية وصواريخ هاجموا قاعدة للجيش في جنوب باكستان اليوم الأربعاء مما أسفر عن مقتل أربعة جنود على الأقل.

وقال الجيش في بيان إن خمسة جنود أصيبوا بإصابات بالغة مضيفا أن ثلاثة متشددين على الأقل قُتلوا في تبادل لإطلاق النار.

وذكر البيان أن هناك عملية جارية لملاحقة متشددين اثنين آخرين.

وقالت ثلاثة مصادر أمنية لرويترز إن عدة متشددين اقتحموا القاعدة العسكرية في إقليم بلوخستان الشمالية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وتابع الجيش إن “الجنود المناوبين رصدوا المحاولة الأولى لتسلل الإرهابيين إلى داخل المنشأة”، مضيفا “خلال تبادل إطلاق النار تم احتواؤهم عليهم في منطقة صغيرة عند الحدود”.

    المصدر :
  • رويترز

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