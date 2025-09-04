الخميس 12 ربيع الأول 1447 ﻫ - 4 سبتمبر 2025 |
مقتل أكثر من 15 في غارة جوية على مخبأ لمسلحين في نيجيريا

منذ دقيقتان
علم نيجيريا

قال متحدث باسم القوات الجوية النيجيرية اليوم الخميس إن القوات قتلت أكثر من 15 من مقاتلي الجماعات الإسلامية المسلحة في غارة جوية على مخبأ لهم في غابة سامبيسا بولاية بورنو في شمال شرق البلاد.

وتواجه نيجيريا منذ 16 عاما تمردا لمسلحين إسلاميين في الشمال الشرقي تقوده جماعة بوكو حرام وفرعها تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية غرب أفريقيا مما تسبب في وقوع خسائر بشرية كبيرة وعمليات نزوح وأزمة إنسانية متفاقمة.

وقال الضابط الجوي إيهيمن إجودام إن العملية التي نفذتها القوات في الثالث من سبتمبر أيلول استهدفت مقاتلين وقياديين على صلة بهجمات وقعت في الآونة الأخيرة.

وأوضح أن الغارة جاءت بعد معلومات مخابرات وعمليات رصد أكدت وجود نشاط لمسلحين في المنطقة.

وأضاف أن الغارة الجوية دمرت منشآت رئيسية كان يستخدمها المتمردون. ولم يذكر اسم الجماعة، لكن منطقة سامبيسا معروفة بأنها مركز لجماعة بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية-ولاية غرب أفريقيا.

وقالت القوات الجوية النيجيرية إنها قتلت 592 متمردا مسلحا في بورنو خلال الأشهر الثمانية الماضية بعد تكثيف الضربات الجوية في المنطقة.

 

 

