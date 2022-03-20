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مقتل أكثر من 900 مدني في أوكرانيا منذ بدء الحرب

20 - مارس - 2022
آخر تحديث: 20 - مارس - 2022 5:02 مساءً
القصف الروسي على أوكرانيا

القصف الروسي على أوكرانيا

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قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأحد، إن 902 على الأقل من المدنيين قُتلوا وأُصيب 1459 آخرون في أوكرانيا حتى منتصف ليل 19 مارس بالتوقيت المحلي.

أضاف المكتب أن سقوط معظم الضحايا جاء نتيجة استخدام أسلحة متفجرة مثل القصف بالمدفعية الثقيلة ومنظومات إطلاق الصواريخ المتعددة والضربات الصاروخية والجوية.

وتابع المكتب أنه يُعتقد أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير لأن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، التي لها فريق مراقبة كبير في البلاد، لم تتمكن بعد من تلقي تقارير الضحايا من عدة مدن تضررت بشدة بما في ذلك ماريوبول أو التحقق من هذه التقارير.

10 ملايين شخص فروا من منازلهم في أوكرانيا

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الأحد، إن 10 ملايين شخص فروا من منازلهم في أوكرانيا بسبب حرب روسيا “المدّمرة”.

وكتب غراندي على تويتر أن “الحرب في أوكرانيا مدمّرة لدرجة أن 10 ملايين فرّوا سواء نزحوا داخليًا أو لجأوا إلى الخارج”.

وأضاف “بين مسؤوليات هؤلاء الذين يخوضون الحرب، في كل أنحاء العالم، هناك المعاناة التي تلحق بالمدنيين الذين أرغموا على الفرار من منازلهم”.

وأوضحت مفوضية اللاجئين الاحد ان 3,389,044 أوكراني غادروا البلاد منذ بدء الاجتياح الروسي في 24 فبراير، وأن 60,352 آخرين هاجروا.

1,5 مليون طفل

أعلنت وكالة الأمم المتحدة للطفولة أن أكثر من 1,5 مليون طفل ضمن الذين فروا إلى الخارج، محذرة من أن مخاطر تعرضهم لاستغلال “حقيقية ومتنامية”.

وأعلنت منظمة الهجرة الدولية، التابعة للأمم المتحدة أيضا، أنه حتى الأربعاء غادر 162 ألفا من الرعايا الأجانب أوكرانيا، إلى دول مجاورة.

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