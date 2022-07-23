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مقتل أميركيين اثنين في دونباس شرقي أوكرانيا

منذ 54 دقيقة
آثار القصف الروسي على المدن الأوكرانية

آثار القصف الروسي على المدن الأوكرانية

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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، مقتل أميركيين اثنين في دونباس شرقي أوكرانيا، حيث تدور معارك عنيفة بين قوات كييف وموسكو، بدون أن تحدد ما إذا كانا مقاتلين.

ومنذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير/ شباط، توجه العديد من المتطوعين الأجانب، وخصوصاً الأوروبيين، إلى هذا البلد لمساعدة قوات كييف، ومن الصعب تقدير عددهم بالضبط.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية “يمكننا تأكيد وفاة اثنين من المواطنين الأميركيين مؤخراً في منطقة دونباس الأوكرانية” المتاخمة لروسيا، بدون تحديد تاريخ وظروف وفاتهما، أو أسباب وجودهما في البلاد.

وأضاف “نحن على اتصال بالعائلات ونقدم لهم المساعدة القنصلية الممكنة”، موضحاً أنّ وزارة الخارجية لن تقدم مزيداً من التفاصيل في الوقت الحالي، “احتراماً للأقارب”. وكانت الولايات المتحدة أكدت مقتل اثنين من مواطنيها في معارك بأوكرانيا.

كما أُسر جنديان أميركيان سابقان، في أوائل يونيو/ حزيران، في شرق أوكرانيا. وسُئل المتحدث باسم الكرملين عن إمكان صدور عقوبة الإعدام عليهما فأجاب “أن ذلك (يتوقف) على التحقيق”.

وقالت روسيا التي تندد بانتظام بوجود هؤلاء المقاتلين على الأراضي الأوكرانية في منتصف يونيو إنها قتلت نحو 2000 “من المرتزقة الأجانب” منذ بدء الصراع.

ويخضع جزء من حوض دونباس لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا منذ عام 2014. وأحرزت القوات الروسية تقدماً هناك في الأسابيع الأخيرة.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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