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بالفيديو: هجوم مسلح في نيس الفرنسية… 3 قتلى وحديث عن “قطع رأس”!

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 29 - أكتوبر - 2020 11:50 صباحًا
هجوم مسلح في نيس الفرنسية

هجوم مسلح في نيس الفرنسية

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قتل 3 أشخاص وجرح آخرون، اليوم، في مدينة نيس بجنوب شرق فرنسا على يد شخص يحمل سكينا، تم اعتقاله، وفق ما أعلن مصدر حكومي.

وكان مصدر أمني قال إنّ الهجوم وقع نحو الساعة التاسعة (08,00 ت غ) بالقرب من كنيسة نوتردام في نيس. وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة عبر “تويتر” عن عقد “اجتماع أزمة”.

وقالت السياسية الفرنسية المنتمية لليمين المتطرف مارين لو بان للصحفيين في البرلمان بباريس إنّ عملية “قطع رأس” حدثت خلال الهجوم.

وأفادت إدارة المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب أنّها تلقّت طلباً للتحقيق في هجوم طعن في نيس.

 

 

 

 

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