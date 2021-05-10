الثلاثاء 28 رمضان 1442 ﻫ - 11 مايو 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقتل امرأة بعدما طعنت رجل شرطة فرنسي في “بوردو”

منذ 5 ساعات
الشرطة الفرنسية

الشرطة الفرنسية

A A A
طباعة المقال

أعلنت مصادر طبية فرنسية عن وفاة امرأة مساء اليوم الاثنين في بوردو الفرنسية بعد أن فتح ضابط شرطة النار عليها دفاعا عن النفس، بحسب عناصر التحقيق الأولى.

وجاء تدخل عناصر الشرطة الفرنسية في شارع دي بيساك بعد إنذار الطوارئ، عندما هددت المرأة زوجها وطفلها بسكين.

ولدى وصولها عثرت الشرطة على الزوج والطفل خارج المنزل حيث كانت المرأة متحصنة، ثم طعنت أحد الضباط الذين حاولوا التدخل وأصابته في ساقه.

وردا على ذلك، أطلق أحد زملاء الشرطي النار على المرأة مما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة في الجزء العلوي من الجسم، وقد تم نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى حيث توفيت.

وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن نيابة المحكمة القضائية حلت بالمكان وفتحت تحقيقا في الغرض للوقوف على ملابسات الحادثة.

 

    المزيد من أخبار العالم

    الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف عدة أهداف في قطاع غزة
    الجيش الإسرائيلي يطلق عملية “حارس الأسوار”
    التحالف العربي
    قوات التحالف تعترض زورقا مفخخا جنوب البحر الأحمر
    فلسطين
    كنائس فلسطين تقرع أجراسها دعماً لأهالي قطاع غزة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    دار الفتوى
    دار الفتوى: التماس هلال شهر شوال بعد غروب الثلاثاء
    طائرة مسيرة للتصوير
    “AIR 2S”.. أول طائرة مسيرة تلتقط صورا ومقاطع فيديو بدقة 4k
    إيلون ماسك
    بالفيديو: إيلون ماسك مصاب بمتلازمة “أسبرغر”