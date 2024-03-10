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مقتل امرأة في قصف أوكراني على منطقة كورسك الروسية

منذ 47 دقيقة
قصف على منطقة كورسك- أرشيفية

قصف روسي على أوكرانيا- أرشيفية

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قال حاكم منطقة كورسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا الأحد إن امرأة قتلت جراء القصف الأوكراني لقرية كولباكي وأصيب زوجها بجروح خطيرة.

وأضاف الحاكم رومان ستاروفويت عبر تطبيق التراسل تيليغرام “اشتعلت النيران في مبنى سكني وتوفيت واحدة من السكان المحليين”. وأضاف “أصيب زوجها بحروق شديدة”.

ولحقت أضرار بمنزل آخر في القرية التي انقطعت الكهرباء عن أجزاء منها.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من التقرير بشكل مستقل. ولم يصدر تعليق فوري من أوكرانيا.

وتكررت الانفجارات والهجمات على المناطق الروسية المتاخمة لأوكرانيا خلال العامين الماضيين منذ شنت روسيا الحرب على أوكرانيا. ويتهم المسؤولون الروس القوات الأوكرانية أو مخربين موالين لكييف بشن الهجمات.

    المصدر :
  • رويترز

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