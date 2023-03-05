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مقتل امرأة وطفلين جراء القصف الروسي لقرية في خيرسون

منذ 8 ثواني
من خيرسون - رويترز

صورة من خيرسون - رويترز

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قال مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد إن امرأة وطفلين لقوا حتفهم في قصف روسي بالمورتر لقرية في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا.

وأضاف أندريه يرماك عبر تطبيق تيليجرام للمراسلة “قصف بالمورتر لقرية بونياتيفكا في منطقة خيرسون. قُصف منزل”.

وأضاف “يواصل الإرهابيون الروس قتل المدنيين” لكنه لم يفصح عن أي تفاصيل إضافية حول الهجوم.

واحتلت القوات الروسية خيرسون في الأيام الأولى لغزو أوكرانيا إلى أن استعادت قوات كييف السيطرة عليها في نوفمبر تشرين الثاني.

وتتعرض خيرسون منذ تحريرها للقصف المتكرر من مواقع روسية على الجانب الآخر من نهر دنيبرو.

    المصدر :
  • رويترز

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