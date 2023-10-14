السبت 29 ربيع الأول 1445 ﻫ - 14 أكتوبر 2023 |
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مقتل تسعة أسرى لدى حماس

منذ 11 دقيقة
مقاتلو كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس

مقاتلو كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس

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أعلنت حركة حماس اليوم السبت مقتل تسعة أسرى لديها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية خلال القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكدت كتائب القسام الجناح العسكري للحركة في بيان “مقتل تسعة أسرى آخرين من أسرى المعركة، بينهم أربعة أجانب خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء القصف الإسرائيلي على أماكن يتواجد فيها هؤلاء الأسرى”.

وبهذا يرتفع عدد الأسرى القتلى جراء القصف إلى 22 منذ السبت.

مظاهرة لعائلات الأسرى
في سياق متصل، نفذت عائلات الأسرى لدى حماس مظاهرة أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية، بحسب مراسل العربية/الحدث، للضغط على الحكومة الإسرائيلية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس الجمعة أن القوات المدعومة بالدبابات نفذت ضربات لقصف أطقم الصواريخ الفلسطينية وجمع معلومات عن موقع الأسرى، وهو أول تقرير رسمي للقوات البرية في غزة منذ بدء الأزمة.

وأطلقت حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر عملية “طوفان الأقصى” التي توغّل خلالها مقاتلوها في مناطق إسرائيلية من البحر عبر زوارق، ومن البر عبر اختراق أجزاء من السياج الحدودي الشائك، ومن الجو عبر طائرات شراعية آلية، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل.

ودخلوا مواقع عسكرية وتجمعات سكنية وقتلوا أشخاصا وأسروا آخرين.
ويرد الجيش الإسرائيلي منذ أسبوع بقصف مكثف على قطاع غزة، بعد أن شدّد الحصار على القطاع عبر قطع المياه والكهرباء.

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