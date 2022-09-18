مقتل تسعة بحادث حافلة في كوستاريكا

قال مسؤولون إن ما لا يقل عن تسعة أشخاص لقوا حتفهم في حادث تحطم حافلة في كوستاريكا بسبب هطول أمطار غزيرة ليل السبت.

وتسببت الأمطار الغزيرة في جميع أنحاء البلاد في انهيار أرضي في غرب البلاد على بعد 70 كيلومترا من العاصمة سان خوسيه.

وأعلن رجال الإطفاء والصليب الأحمر في البلاد وفاة ما لا يقل عن تسعة أشخاص. وتحاول السلطات العثور على المفقودين الذين قالت الرئاسة إن عددهم لا يقل عن 30.

وأضاف البيان أنه تم إجلاء مئات العائلات بسبب الأضرار الجسيمة التي سببتها الأمطار الغزيرة.

وقال المعهد الوطني للأرصاد الجوية على تويتر اليوم الأحد إن من المتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على المناطق الساحلية.

وقال رئيس كوستاريكا رودريجو تشافيز “هذا الوضع الذي تفقد فيه العديد من العائلات ممتلكاتها أمر محزن ومقلق حقا”.