الأحد 22 صفر 1444 ﻫ - 18 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقتل تسعة بحادث حافلة في كوستاريكا

منذ ساعة واحدة
حادث في كوستاريكا- أرشيفية

حادث في كوستاريكا- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

قال مسؤولون إن ما لا يقل عن تسعة أشخاص لقوا حتفهم في حادث تحطم حافلة في كوستاريكا بسبب هطول أمطار غزيرة ليل السبت.

وتسببت الأمطار الغزيرة في جميع أنحاء البلاد في انهيار أرضي في غرب البلاد على بعد 70 كيلومترا من العاصمة سان خوسيه.

وأعلن رجال الإطفاء والصليب الأحمر في البلاد وفاة ما لا يقل عن تسعة أشخاص. وتحاول السلطات العثور على المفقودين الذين قالت الرئاسة إن عددهم لا يقل عن 30.

وأضاف البيان أنه تم إجلاء مئات العائلات بسبب الأضرار الجسيمة التي سببتها الأمطار الغزيرة.

وقال المعهد الوطني للأرصاد الجوية على تويتر اليوم الأحد إن من المتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على المناطق الساحلية.

وقال رئيس كوستاريكا رودريجو تشافيز “هذا الوضع الذي تفقد فيه العديد من العائلات ممتلكاتها أمر محزن ومقلق حقا”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مهسا أميني
إيران تغلي.. احتجاجات في الشوارع وغضب على مواقع التواصل
الجيش الصومالي
الصومال.. مقتل 45 من حركة "الشباب" باشتباكات
تجدد الاشتباكات بين طاجيكستان وقرغيزستان
ارتفاع عدد قتلى الصراع بين قرغيزستان وطاجيكستان

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ميليشيا حزب الله
ماذا وراء الأسراب الكبيرة للطائرات الوافدة من العراق؟!
العلم الاماراتي
الامارات.. تأشيرة سياحية لمدة 5 سنوات مقابل 4 متطلبات
القاضي غسان عويدات
بعد اقتحامات المصارف.. قرار مفاجئ للنائب العام التمييزي في لبنان