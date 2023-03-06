مقتل جنديين بإطلاق نار في موريتانيا

قالت وزارة الداخلية الموريتانية، الاثنين، إن أربعة محتجزين وصفتهم بأنهم “إرهابيون” فروا من السجن المركزي بالعاصمة نواكشوط، خلال عملية هروب قُتل فيها جنديان في إطلاق نار.

ولم تحدد الوزارة هوية الهاربين ولم تذكر سبب إيداعهم في السجن لكنها قالت إن تبادل إطلاق النار أعقب هروبهم في وقت متأخر من أمس الأحد وقُتل اثنان من الحرس الوطني وأصيب اثنان آخران.

وأضافت الوزارة أن الحرس الوطني قام بتأمين السجن ويلاحق الهاربين الأربعة.

ونجت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا من أعمال عنف الجماعات الإسلامية المرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، والتي أودت بحياة الآلاف في البلدان المجاورة في منطقة الساحل.

لم تشهد موريتانيا أي هجوم منذ سنوات لكنها تشترك في حدود تمتد لمسافة طويلة مع مالي، حيث تنشط الجماعات المسلحة.