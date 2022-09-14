مقتل جنديين في هجوم بعبوة ناسفة غرب مالي

أعلن الجيش المالي مقتل اثنين من عناصره وإصابة ثلاثة آخرين بجروح بانفجار عبوة ناسفة غرب البلاد، في هجوم تبنّاه موالون لتنظيم القاعدة.

وقالت مديرية الإعلام والعلاقات العامة في القوات المسلّحة (ديربا) إنّ “عبوة ناسفة بدائية الصنع انفجرت لدى مرور آلية تابعة لفوج المظليين الكوماندوس في 11 سبتمبر/ أيلول ممّا أسفر عن مقتل اثنين وإصابة ثلاثة من عناصر الفوج.

وكانت جماعة موالية لتنظيم القاعدة تبنّت الهجوم في بيان أوردته منظمة “سايت” غير الحكومية الأمريكية المتخصّصة في رصد الجماعات المتطرفة.

وقالت الجماعة الإرهابية في بيانها إنّها “دمّرت عربة للجيش المالي بين بلدتي كاغورو وتومبولا، في دائرة نارا” ، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد غير محدد من الجنود.

وأكّد لفرانس برس مسؤول محلّي منتخب ومصدر إغاثي حصيلة القتلين والجرحى الثلاثة.

وأوضح المصدران أنّ “الإرهابيين يحتلّون في هذه المقاطعة منطقة بأكملها يفرضون فيها قوانينهم”.

ومنذ 2012 تتخبّط مالي في أزمات أمنية وسياسية أشعل فتيلها تمرّد مسلّح قادته حركات انفصالية وإرهابية في شمال هذا البلد، وامتد إلى وسط البلاد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

وتسبّب هذا العنف في مقتل آلاف المدنيّين والعسكريّين إضافة إلى تشريد الآلاف.