مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين خلال القصف المتبادل مع دونباس

في إعلان للجيش الأوكراني، اليوم السبت،أفاد عن مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين خلال القصف المتبادل مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المعلنتان من طرف واحد بمنطقة دونباس.

وذكر المركز الصحافي لمقر عمليات القوات المشتركة الأوكرانية في دونباس، في بيان عبر “فيسبوك”: “حتى الساعة 5:00 مساء (15:00 بتوقيت غرينتش) يوم 19 شباط/ فبراير، ارتكبت التشكيلات المسلحة التابعة لروسيا 70 انتهاكاً، 60 منها تتعلق باستخدام أسلحة محظورة بموجب اتفاقات مينسك”.

أضافت: “نتيجة للقصف، قُتل عسكريان أوكرانيان إثر جروح خطيرة وأصيب أربعة جنود بجروح متفاوتة الخطورة وتم وضعهم في منشآت طبية”.

وأبلغت القوات المشتركة أنها “تسيطر على الموقف وتستجيب بشكل مناسب للتهديدات المحتملة التي يشكلها العدو”، بحسب قولها, وسقطت عدة قذائف أوكرانية، في وقت سابق اليوم، داخل الحدود الروسية بمنطقة روستوف، من دون أن تلحق أضراراً مادية أو إصابات.

وأطلقت لجنة التحقيقات الروسية تحقيقاً جنائياً، على خلفية تعرض المنطقة للقصف من الأراضي الأوكرانية.

واحتدم الوضع في دونباس، بعد تبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المعلنتان من جانب واحد اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.

وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك؛ ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة “دونباس”، جنوب شرقي أوكرانيا.