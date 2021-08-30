مقتل جندي إسرائيلي متأثرا بإصابته على حدود غزة

كشفت وسائل إعلامية إسرائيلية، اليوم الإثنين، عن مقتل الجندي الإسرائيلي، الذي أصيب على حدود قطاع غزة الأسبوع الماضي.

وأكدت القناة الـ 12، مصرع الجندي بارئيل شموئيلي متأثرًا بإصابته على حدود غزة الأسبوع الماضي، بعد شهدت الأيام الأخيرة تدهوراً خطيراً طرأ على الحالة الصحية.

وأفاد جيش الاحتلال، السبت الماضي، بإصابة أحد جنوده بجراح خطيرة قرب حدود قطاع غزة في عملية إطلاق نار نفذها شاب فلسطيني على الحدود الشرقية لقطاع غزة وبالتحديد على الجدار الفاصل بالقرب من “ملكة”.

وأكد مقتل الجندي شموئيلي بعد إصابته برصاصة في رأسه على حدود غزة. هذا وخضع الجندي لعدة عمليات جراحية أثناء مكوثه بمستشفى سوروكا العسكري.

وأكد أن الطواقم الطبية بذلت جهودًا لإسعاف الجندي لكن دون جدوى.

وذكر أن بارئيل شموئيلي التحق بصفوف الجيش عام 2019، مشيرًا إلى أنه شارك في عمليات عسكرية ضد قطاع غزة.