السبت 15 محرم 1444 ﻫ - 13 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقتل جندي تركي بهجوم صاروخي في شمال العراق

15 - أبريل - 2021
عناصر من الجيش التركي-أرشيفية

عناصر من الجيش التركي-أرشيفية

A A A
طباعة المقال

قتل جندي تركي وأصيب طفل في هجوم صاروخي على مجمع عسكري في منطقة بعشيقة شمال العراق، كما أوردت وكالة رويترز للأنباء ، الأربعاء.

وجاء في بيان أصدرته وزارة الدفاع التركية أن ثلاثة صواريخ أُطلقت باتجاه قاعدة عسكرية في المنطقة، وأن واحدا أصابها. وأضاف أن الآخرين سقطا في قرية قريبة، فأصيب الطفل

وذكرت الوزارة أنه تم إطلاق طائرة مسيرة مسلحة واتُّخذت “الإجراءات اللازمة”.

في موازاة ذلك، أفيد أن طائرة مسيرة أسقطت متفجرات قرب قوات أميركية متمركزة في مطار أربيل بشمال العراق في وقت سابق اليوم، بحسب ما أعلن مسؤولون أكراد. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

وهذا أول هجوم معروف تنفذه طائرة مسيرة على القوات الأميركية في أربيل، وسط زيادة مطردة في الهجمات الصاروخية على القواعد التي تستضيف قوات أميركية وسفارة الولايات المتحدة في بغداد، والتي تحمّل واشنطن جماعات مسلحة تدعمها إيران المسؤولية عنها.

    المزيد من أخبار العالم

    بوتين وأردوغان
    رغم العقوبات الغربية.. تركيا وسعت تجارتها مع روسيا
    خليل عواودة
    تدهور الحالة الصحية للأسير الفلسطيني خليل عواودة
    الشرطة العراقية
    الأمن العراقي يحبط محاولة لبيع طفل من قبل ذويه

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    بالصورة: لبناني طعن سلمان رشدي
    بالصور: لبناني طعن سلمان رشدي
    الدولار والليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء يقترب من رقم قياسي جديد!!
    المحروقات
    استعدوا... أزمة محروقات جديدة في الأيام المقبلة؟