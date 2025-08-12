مقتل جندي سوري في اشتباكات بين الجيش وقوات سوريا الديمقراطية في حلب

ذكرت الوكالة العربية السورية الأنباء اليوم الثلاثاء أن جنديا سوريا قتل في اشتباكات بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في حلب.

وذكرت الوكالة نقلا عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع “قامت مجموعتان تابعتان لقوات قسد، حوالي الساعة 02:35 صباحا، بالتسلل نحو نقاط انتشار الجيش العربي السوري في منطقة تل ماعز شرق حلب، واندلعت إثر هذه الخطوة التصعيدية اشتباكات عنيفة في المنطقة، أسفرت عن استشهاد أحد جنود الجيش”

مشهد ضبابي

وازدادت الأجواء ضبابيةً في شمال شرق وشرق سوريا، وسط أنباء عن وصول تعزيزات عسكرية أرسلتها دمشق إلى سد تشرين في ريف حلب، وتعزيزات أخرى في الطريق إلى محافظة الرقة، وفق ما أكدته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وفيما نفت الحكومة السورية وجود تحركات عسكرية باتجاه المناطق الشرقية، تحدثت مصادر من العشائر في الرقة عن حالة تأهب في أوساط الموالين للحكومة، إلا أن مصادر كردية متابعة قرأت في تصعيد دمشق رسالةً من دمشق رداً على مؤتمر الحسكة، مع استبعاد احتمال شن عملية عسكرية باعتبارها «مغامرة» كبيرة.

وكانت تقارير إعلامية أفادت بدفع وزارة الدفاع السورية تعزيزات عسكرية كبيرة إلى منطقة سد تشرين ودير حافر في ريف حلب الشرقي، وتعزيزات عسكرية أخرى وصلت إلى منطقة الزملة في ريف الرقة الجنوبي من مرتبات الفرقة 60 و76 التابعة لوزارة الدفاع. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر مطلعة، قولها إن دفع التعزيزات العسكرية جاء «بعد التعديات وتعرض قوات وزارة الدفاع لاستهداف متكرر من قبل (قسد)».

إلغاء الاجتماع المقرر في العاصمة الفرنسية باريس

وكانت دمشق أعلنت، السبت الماضي، إلغاء الاجتماع المقرر في العاصمة الفرنسية باريس بين الوفد الحكومي وقوات «قسد»، إثر عقد المؤتمر الذي عقد يوم الجمعة في مدينة الحسكة التي تسيطر عليها «قسد» شمال شرق سوريا. وجاءت تلك التطورات بعد زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى دمشق، الخميس الماضي، التي حملت مؤشرات إلى وجود تنسيق أمني وعسكري بين الطرفين، حيث تنظر تركيا إلى مناطق شرق الفرات باعتبارها منطقة تهديد أمني، فيما ترى دمشق أن التفاهم مع تركيا يدعم مشروعها في توحيد سوريا تحت سيطرتها.

ويتزامن التصعيد شرقاً مع انعقاد لقاء تشاوري لمكونات سورية في بروكسل، الأحد، وتحرّكات المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك، لاحتواء الأزمة في السويداء من خلال محادثات ثلاثية سورية أميركية أردنية تستضيفها العاصمة الأردنية عمان اليوم.