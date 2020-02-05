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مقتل خبراء من حزب الله وإيران في المعارك الأخيرة باليمن

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أعلن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الأربعاء، عن سقوط مئات القتلى من ميليشيات الحوثي الانقلابية، بينهم قيادات عسكرية وخبراء من حزب الله وإيران، خلال المعارك الأخيرة في جبهات نهم وصرواح والجوف والبيضاء.

وأشار إلى أن هذه المعارك ما زالت مستعرة والميليشيا تتكتم على خسائرها الحقيقية.

ووصف الإرياني المعركة مع ما أسماه “المشروع الفارسي ومرتزقته من الميليشيا الحوثية”، بأنها “معركة فاصلة ومصيرية ونتيجتها الحتمية بإذن الله هي النصر”، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

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وأضاف أن “الميليشيا الحوثية مستمرة بالزج بعناصرها في محارق الموت غير آبهة بحياتهم، وتوهم أسرهم أنها تحقق انتصارات كبيرة فيما هي تضحي بهم في مغامرات ومعارك غير وطنية خاسرة لتقديم اليمن على طبق من ذهب لإيران، وهو ما لن يسمح به اليمنيون”.

وأوضح وزير الإعلام اليمني، أن الميليشيات الحوثية لم تقدم لليمنيين حتى المغرر بهم في صفوفها سوى الموت والخراب والدمار والجوع والفقر والمرض.

ولفت إلى ‏أن الجيش الوطني بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية سطر ملاحم بطولية وخاض معارك وجها لوجه مع مرتزقة إيران في جبهات نهم وصرواح والجوف والبيضاء.. مؤكدا أن الميليشيا تكبدت خلال هذه المواجهات مئات القتلى بينهم قيادات عسكرية وخبراء من حزب الله وإيران، وما زالت المعارك مستعرة والميليشيا تتكتم على خسائرها الحقيقية.

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