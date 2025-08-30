مقتل رئيس البرلمان الأوكراني السابق باروبي بالرصاص في لفيف

قُتل رئيس البرلمان الأوكراني السابق أندريه باروبي بالرصاص في مدينة لفيف بغرب أوكرانيا اليوم السبت وجاري البحث عن القاتل.

وقال مكتب المدعي العام إن مسلحا أطلق عدة أعيرة نارية على باروبي، مما أدى إلى مقتله على الفور. وأضاف أن المهاجم لاذ بالفرار وبدأت عملية لتعقبه ومطاردته.

وكان باروبي (54 عاما) عضوا في البرلمان وشغل منصب رئيسه في الفترة من أبريل نيسان 2016 إلى أغسطس آب 2019. وكان أيضا أحد قادة احتجاجات في عامي 2013 و2014 والتي كانت تدعو إلى توثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وكان أيضا سكرتيرا لمجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني من فبراير شباط إلى أغسطس آب 2014، وهي الفترة التي بدأ فيها القتال في شرق أوكرانيا وضمت روسيا شبه جزيرة القرم.

ولم يعط المسؤولون أي إشارة حتى الآن عما إن كان لمقتله أي صلة مباشرة بالحرب الروسية في أوكرانيا.