السبت 7 ربيع الأول 1447 ﻫ - 30 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقتل رئيس البرلمان الأوكراني السابق باروبي بالرصاص في لفيف

منذ 16 ثانية
جثة أندريه باروبيا الرئيس السابق للبرلمان الأوكراني على الرصيف (رويترز)

جثة أندريه باروبيا الرئيس السابق للبرلمان الأوكراني على الرصيف (رويترز)

A A A
طباعة المقال

قُتل رئيس البرلمان الأوكراني السابق أندريه باروبي بالرصاص في مدينة لفيف بغرب أوكرانيا اليوم السبت وجاري البحث عن القاتل.

وقال مكتب المدعي العام إن مسلحا أطلق عدة أعيرة نارية على باروبي، مما أدى إلى مقتله على الفور. وأضاف أن المهاجم لاذ بالفرار وبدأت عملية لتعقبه ومطاردته.

وكان باروبي (54 عاما) عضوا في البرلمان وشغل منصب رئيسه في الفترة من أبريل نيسان 2016 إلى أغسطس آب 2019. وكان أيضا أحد قادة احتجاجات في عامي 2013 و2014 والتي كانت تدعو إلى توثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وكان أيضا سكرتيرا لمجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني من فبراير شباط إلى أغسطس آب 2014، وهي الفترة التي بدأ فيها القتال في شرق أوكرانيا وضمت روسيا شبه جزيرة القرم.

ولم يعط المسؤولون أي إشارة حتى الآن عما إن كان لمقتله أي صلة مباشرة بالحرب الروسية في أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الجيش الروسي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية تعلن تقدم قواتها شرق أوكرانيا
وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس
غزة تحت القصف
إسبانيا تدعو لمعاقبة كل من يعرقل حل الدولتين ودعم غزة مالياً
الزعيم كيم جونغ أون
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
كيم جونغ أون يتعهد لعائلات قتلى الحرب في روسيا بـ"حياة جميلة"

الأكثر قراءة

النائب جبران باسيل
تصريح عالي النبرة لباسيل ضد حزب الله!
قصف إسرائيلي على صنعاء
بـ"خدعة استخباراتية".. إسرائيل تشن غارات جوية على اجتماع قيادات الحوثيين في صنعاء
عناصر حزب الله
شخصيات سياسية تتخذ تدابير أمنية مشددة.. هل يُفعّل حزب الله سلاح الاغتيالات؟