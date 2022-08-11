مقتل رجل دين بارز تابع لطالبان في انفجار في كابول

عناصر من حركة طالبان في موقع الانفجار في كابول (رويترز)

أفاد مسؤولون ومصادر في طالبان بأن الشيح “رحيم الله حقاني”، رجل الدين البارز في الحركة التي تحكم أفغانستان، قُتل في هجوم في مدرسة دينية في كابول، عندما فجّر مهاجم عبوة ناسفة مخبأة في ساق صناعية من البلاستيك الخميس 11 آب.

وقال “بلال كريمي”، المتحدث باسم حكومة طالبان،: “للأسف الشديد، أُبلغنا أنّ رجل الدين المبجل (الشيخ رحيم الله حقاني) استُشهد في هجوم جبان نفذه أعداؤنا”.

ولم يتضح بعد من يقف وراء الانفجار.

في السياق نفسه، أبلغت أربعة مصادر رويترز بأن المهاجم فقد ساقه في السابق وأنه خبّأ المتفجرات في ساق صناعية بلاستيكية بديلة.

وقال مسؤول كبير من طالبان في وزارة الداخلية: “نحقق حول من يكون هذا الشخص، ومن جاء به إلى هذا المكان المهم ليدخل المكتب الشخصي للشيخ رحيم الله حقاني. إنها خسارة كبيرة للغاية لإمارة أفغانستان الإسلامية”، في إشارة إلى الاسم الذي تطلقه طالبان على أفغانستان.

وحقاني رجل دين بارز في طالبان نجا من هجمات سابقة، بينها انفجار ضخم في مدينة بيشاور التي تقع في شمال باكستان في 2020، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه وقُتل فيه سبعة على الأقل.

وتزعم طالبان أنها حققت الأمن في أفغانستان التي سيطرت على مقاليد الحكم فيها منذ ما يقرب من عام بعد انسحاب القوات الأجنبية.

ومع ذلك، تقع هجمات منتظمة يعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الكثير منها وتستهدف في الغالب الأقليات الدينية والعرقية وقادة طالبان.