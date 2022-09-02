مقتل رجل دين مؤيد لطالبان في انفجار بغرب أفغانستان

قالت الشرطة الأفغانية إن انفجارا وقع خارج مسجد في مدينة هرات بغرب أفغانستان، أدى إلى مقتل رجل دين معروف مؤيد لطالبان وعدد من المدنيين.

وذكر محمود رسولي المتحدث باسم شرطة هرات أن “مجيب الرحمن أنصاري وبعض حراسه ومدنيين قتلوا وهم في طريقهم إلى المسجد”.

ولم يحدد رسولي عدد الضحايا، ونقلت قناة الجزيرة عن مصادر لم تحددها قولها إن 14 شخصا قتلوا.

وكان مجيب الرحمن أنصاري دافع بقوة عن طالبان في تجمع كبير ضم آلاف العلماء والشيوخ نظمته الحركة في أواخر يونيو حزيران وندد بأي معارضة لحكمها.

وتقول طالبان إنها عززت الأمن في البلاد منذ توليها السلطة قبل نحو عام، لكن وقعت عدة انفجارات في الأشهر القليلة الماضية استهدف بعضها مساجد مزدحمة أثناء الصلاة، وأثارت الأمم المتحدة مخاوف بشأن تزايد عدد الهجمات وأعلن فرع محلي لتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن بعض الانفجارات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن انفجار اليوم.