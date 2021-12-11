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مقتل رجل مسلح في لندن بنيران الشرطة البريطانية

11 - ديسمبر - 2021
الشرطة البريطانية

الشرطة البريطانية

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اعلنت السلطات البريطانية عن مقتل رجل مسلح جراء اشتباك جرى بينه وبي رجل الشرطة، اليوم السبت في لندن، في حادث غير إرهابي.

وذكرت شرطة العاصمة البريطانية، في بيان، أنها تلقت في حوالي الساعة 15:04 بالتوقيت المحلي بلاغا تحدث عن رصد رجل كان يحمل مسدسا وهو يدخل أحد المصارف ومكاتب المراهنة في منطقة مارلوس رود غرب لندن قبل أن يستقل سيارة مغادرا المكان.

وأضافت الشرطة أنه “في الساعة 15:19 أوقفت ضباط مسلحون سيارة عند تقاطع شارعي كينسينغتون رود وبالاس غيت” قرب قصر كنسينغتون حيث يقيم الأمير وليام وعائلته.

وتابعت أنه “أطلقت عيارات نارية وأصيب رجل بجروح، وتم إعلان وفاته في الساعة 16:08 رغم جهود رجال الإنقاذ الفورية، وأشارت إلى أن هوية القتيل لم تحدد بعد.

وأوضحت الشرطة أن “الحادث لا يعتبر إرهابيا” وتم إبلاغ قسم المعايير المهنية في شرطة لندن بالحادث.

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