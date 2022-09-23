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مقتل سبعة على الأقل جراء انهيارات أرضية في السلفادور

منذ 58 دقيقة
آثار ال انهيارات الأرضية في السلفادور

آثار ال انهيارات الأرضية في السلفادور

أسوشيتد برس
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لقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم في انهيارات أرضية وانزلاقات طينية في السلفادور، اعقبت أربعة أيام من الأمطار الغزيرة في أنحاء البلاد، حسبما ذكرت سلطات الدفاع المدني، الخميس.

وقال لويس ألونسو أمايا، مدير الدفاع المدني، إن شخصين لقيا حتفهما في بانشيمالكو على مسافة نحو 18 كيلومترا الى الجنوب من العاصمة، بعد انتشالهما ونقلهما الى المستشفى، حيث توفيا.

ولقيت أسرة مكونة من خمسة أفراد مصرعها في هويزوكار، جنوب سان سلفادور أيضا، حيث كان ثلاثة من القتلى من الأطفال، ودفن منزل الأسرة بالكامل تحت الطين.

أعلنت السلطات حالة التأهب في 29 بلدية ساحلية وجميع بلديات مقاطعة سان ميغيل شرقي البلاد، وطالبت السكان بضرورة الإسراع بالاستجابة لدعوات الإخلاء فور إبلاغهم بذلك.

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