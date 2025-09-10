مقتل ستة أشخاص على الأقل في سيول بجزيرة بالي الإندونيسية

بضائع متناثرة في متجر أقمشة انهار بعد أن ضربته الفيضانات عقب هطول أمطار غزيرة خلال الليل في دينباسار، بالي، إندونيسيا، 10 سبتمبر 2025. رويترز

ل مسؤولون اليوم الأربعاء إن سيولا في جزيرة بالي السياحية بإندونيسيا أسفرت هذا الأسبوع عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وأدت إلى إغلاق طرق رئيسية في العاصمة، مما عطل الحركة في واحدة من أكثر وجهات السفر ازدحاما.

وقال رئيس وكالة البحث والإنقاذ في جزيرة بالي، نيومان سيداكاريا، إن هطول الأمطار الغزيرة المستمر بين مساء أمس الثلاثاء وصباح اليوم الأربعاء أدى إلى انهيار مبنيين في دنباسار عاصمة الجزيرة، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

وقالت وكالة مكافحة الكوارث في إندونيسيا اليوم الأربعاء إن شخصين آخرين قُتلا وجرى إجلاء 85 آخرين في منطقة جمبرانا.

وقال سوهاريانتو، رئيس الوكالة، للصحفيين إن الفيضانات استمرت في بالي حتى اليوم الأربعاء.

وقال نيومان إن الوصول إلى مطار الجزيرة الدولي، بالقرب من دنباسار، كان صعبا، إذ لا تستطيع سوى الشاحنات عبور الطرق.

وأظهرت لقطات مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتسن لرويترز التحقق من صحتها، سيولا اجتاحت طرقا رئيسية، ما تسبب في شلل تام لحركة المرور.

وذكر نيومان أنه تم إرسال نحو 200 رجل إنقاذ للمنطقة.

وقالت وكالة مكافحة الكوارث إن الأمطار الغزيرة أدت أيضا إلى حدوث فيضانات في شرق نوسا تينجارا بإندونيسيا حيث لاقى أربعة أشخاص حتفهم.