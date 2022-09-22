مقتل ستة في قصف على دونيتسك شرق أوكرانيا

قال مسؤولون انفصاليون عينتهم روسيا في شرق أوكرانيا إن ستة مدنيين على الأقل قُتلوا وأصيب ستة آخرون في ضربة صاروخية استهدفت سوقا في وسط دونيتسك، الخميس.

وقال الجيش في جمهورية دونيتسك الشعبية، التي أعلنت انفصالها، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “الجيش الأوكراني يقصف وسط دونيتسك”.

وقال أليكسي كولمزين، رئيس بلدية دونيتسك الذي عينته روسيا، في منشور على تيليجرام “وفقا لما وردنا من معلومات، قُتل ستة أشخاص وأصيب ستة آخرون”.

ولم تستطع رويترز التحقق من التقارير الواردة من المنطقة.

إعلان بوتين

كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، أعلن الأربعاء،التعبئة العامة الجزئية عل خلفية حرب أوكرانيا، معلنا استدعاء أكثر من 300 ألف جندي.

وفي خطاب التعبئة، وهو الأول منذ اندلاع الحرب العالمية الثانية، أكد بوتن أن الغرب تجاوز كل الحدود في العدوان على روسيا، متعهدا أن روسيا ستدافع عن نفسها بكل ما أوتيت من قوة في ترسانتها الضخمة إذا واجهت تهديدا من الغرب.

لكن بوتن لم يشر صراحة إلى استخدام السلاح النووي.

وعلى الجهة المقابلة، كانت التقديرات الغربية تشير إلى أن موسكو قد تلجأ، عقب الخسائر الأخيرة في أوكرانيا، إلى استخدام السلاح النووي التكتيكي.