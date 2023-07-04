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مقتل شخصين جراء قصف روسي استهدف خيرسون الأوكرانية

منذ 59 دقيقة
من مدينة خيرسون

من مدينة خيرسون (أرشيفية)

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قال مكتب المدعي العام في مدينة خيرسون الأوكرانية في بيان الثلاثاء إن رجلا وامرأة لقيا حتفهما في قصف صباحي على المدينة الواقعة بجنوب أوكرانيا.

وأضاف أن السلطات تعمل على التحقق من عدد الجرحى فيما جرى الإبلاغ عن أضرار لحقت بالممتلكات.

هذا وقال سيرغي سوبيانين رئيس بلدية موسكو الثلاثاء إن أوكرانيا نفذت هجوما جديدا بطائرات مسيرة على العاصمة الروسية ومحيطها، الأمر الذي تسبب في تعطيل حركة الطيران في مطار فنوكوفو.

وكتب سوبيانين على قناته بتطبيق تيليغرام “في الوقت الراهن، تصدت قوات الدفاع الجوي للهجمات”.

وأضاف “دمرت كافة الطائرات المسيرة المرصودة”.

وذكر أن الهجوم لم يسفر عن قتلى أو إصابات.

    المصدر :
  • رويترز

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