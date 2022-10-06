مقتل شخصين في قصف روسي على زابوريجيا الأوكرانية

قال أولكسندر ستاروخ حاكم منطقة زابوريجيا الأوكرانية في وقت مبكر، الخميس، إن قصفا نفذته القوات الروسية للمنطقة أسفر عن مقتل اثنين على الأقل خلال الليل وتسبب في تهدم أو تدمير عدة مبان سكنية واندلاع حرائق واسعة النطاق.

وكتب ستاروخ على تطبيق تيليجرام “توفيت امرأة في القصف، ومات شخص آخر في الطريق إلى المستشفى جراء سبع ضربات روسية”.

وأضاف “لا يزال خمسة على الأقل أسفل أنقاض المباني. تم إنقاذ الكثير من الناس من بينهم طفلة في االثالثة تتلقى الرعاية المطلوبة. عمليات الإنقاذ مستمرة”.

وزابوريجيا واحدة من أربع مناطق أوكرانية أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمها، وهو ما تقول أوكرانيا إنها لن تقبل أبدا الاستيلاء غير القانوني على أراضيها بالقوة”.

وأمر بوتين الحكومة الروسية بالسيطرة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي لا تزال تدار من جانب مهندسين أوكرانيين برغم سيطرة قوات روسية عليها في مراحل القتال الأولى.