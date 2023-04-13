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مقتل شخصين في هجمات روسية على منطقة خيرسون بأوكرانيا

منذ ساعة واحدة
الدمار في خيرسون جراء القصف الروسي

الدمار في خيرسون جراء القصف الروسي

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قال أولكسندر بروكودين، حاكم منطقة خيرسون، إن ضربات روسية بالمدفعية ومن الجو أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة اثنين آخرين في المنطقة الواقعة جنوب أوكرانيا.

وأضاف في تصريح بثه التلفزيون “ضرب جيش روسيا الاتحادية زميفكا في خيرسون بقنابل جوية موجهة أصابت مدرسة و… قُتل شخص وأُصيب آخر”.

وأردف أن رجلا ثانيا قُتل في قصف لمتنزه بمدينة خيرسون في ساعة مبكرة من الصباح وأُصيب شخص آخر في قرية بالمنطقة.

واستعادت القوات الأوكرانية السيطرة على خيرسون في نوفمبر تشرين الثاني بعد نحو ثمانية أشهر من خضوعها لاحتلال القوات الروسية التي استحوذت عليها بعد بدء الغزو.

وتتعرض المنطقة الآن لقصف شبه مستمر من القوات الروسية المتمركزة على الجانب المقابل لنهر دنيبرو.

    المصدر :
  • رويترز

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