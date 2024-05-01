مقتل شخصين وإصابة آخرين بهجوم روسي على خاركيف شمال شرق روسيا

قال حاكم منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا إن روسيا هاجمت المنطقة بقنابل موجهة، اليوم الأربعاء 1 أيار/مايو 2024، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة اثنين آخرين.

وقال أوليه سينيهوبوف عبر تيليجرام إن القتيلين سقطا بعدما أصابت القنابل سيارة في قرية زولوتشيف التي تعرض فيها منزل أيضا للقصف.

وذكر إيهور تيريخوف رئيس بلدية خاركيف إن عشرة منازل لحقت بها أضرار أيضا، لكن ليست هناك تقارير عن إصابات جراء الهجوم الروسي على المدينة.

وتتعرض منطقة خاركيف لهجمات مكثفة هذا الربيع مع استهداف القوات الروسية للبنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة، وتقول أوكرانيا إن الضغط يتزايد على دفاعاتها الجوية بعد مرور أكثر من عامين على بدء الغزو الروسي الشامل.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي أمس الثلاثاء إنه من الضروري “التعجيل” بتسلم الأسلحة من شركاء أوكرانيا لتمكين قواتها من مواجهة القوات الروسية التي تتقدم في عدة قطاعات من خطوط المواجهة.