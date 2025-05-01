مقتل شخصين وإصابة 5 في هجوم روسي بمسيرات على أوديسا بأوكرانيا

آثار هجوم طائرة روسية بدون طيار في أوديسا. رويترز

قال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود إن شخصين قُتلا وأُصيب خمسة بالإضافة لاشتعال حرائق وتضرر بنى تحتية بسبب هجوم روسي بطائرات مسيرة على المدينة في ساعة مبكرة من اليوم الخميس.

وذكر كيبر على تيليغرام “ألحق هجوم العدو أضرارا بمبان سكنية شاهقة ومنازل ومتجر كبير لبيع التجزئة ومدرسة وسيارات”.

وأوضح أنه “اندلعت حرائق في بعض الأماكن ويعمل رجال الإنقاذ على إخمادها”.

وأعلنت شركة السكك الحديدية الأوكرانية التي تديرها الدولة (أوكراليزنيتسيا) أن الهجوم الذي جرى خلال ساعات الليل ألحق أضرارا أيضا بقضبان قطارات وشبكة التواصل الداخلية وثلاث عربات شحن.

وأضافت “يجري موظفو السكك الحديدية أعمال إصلاح سريعة لضمان وصول قطارات الشحن إلى الموانئ دون انقطاع. وهم يتبعون حاليا مسارا بديلا”.

وقالت على تيليغرام إن مواعيد قطارات الركاب لم تتغير. وذكرت أن أحد القتلى الذي قضى في منزله خلال الهجوم على أوديسا كان موظفا في السكك الحديدية.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها كيبر واجهة مبنى شاهق متضررة بشدة وواجهة متجر بنوافذ محطمة ورجال إطفاء يحاولون إخماد النيران في أحد المواقع التي تعرضت للقصف بالمدينة.

وفي خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا شمال شرق البلاد، قال رئيس البلدية إيخور تيريخوف إن طائرة مسيرة قصفت محطة وقود في وسط المدينة، مما أدى إلى اندلاع حريق، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي سياق متصل قال سلاح الجو الأوكراني اليوم إن روسيا أطلقت خمسة صواريخ باليستية و170 طائرة مسيرة خلال هجوم الليلة الماضية.

وذكر سلاح الجو أنه أسقط 74 طائرة مسيرة فيما لم تصل 68 طائرة مسيرة أخرى إلى أهدافها على الأرجح بسبب إجراءات الحرب الإلكترونية المضادة. ولكنه لم يحدد مصير الصواريخ و28 طائرة مسيرة متبقية.