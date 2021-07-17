مقتل شخصين وفقدان 3 جراء السيول جنوب إيران

قتل شخصان وفقد 3 آخرون، جراء سيول اجتاحت محافظة كرمان جنوب إيران، ولفتت وكالة “تسنيم” الإيرانية، إلى أن الأحوال الجوية السيئة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدد من القرى، وإغلاق بعض الطرق وإلحاق أضرار كبيرة بالزراعة بالمقاطعة.

وذكرت الوكالة أن الأمطار بدأت بعد ظهر أمس في المناطق الشمالية من محافظة كرمان وانتشرت تدريجيا إلى المناطق الشرقية والجنوبية الأخرى من المحافظة.

نقلت “تسنيم” عن مريم سيلاجيه، الخبيرة في دائرة الأرصاد الجوية بإدارة الأرصاد الجوية بمحافظة كرمان قولها إن “الأحوال الجوية الحالية في محافظة كرمان ستستمر حتى منتصف الأسبوع وكحد أقصى حتى يوم الأحد وستؤثر على المحافظة بأكملها.

وأشارت إلى أنه في الأيام القليلة المقبلة، هناك احتمال لحدوث أعاصير وغبار وانخفاض الرؤية الأفقية والأمطار والفيضانات، مضيفة أنها تتوقع تشكل أمطار غزيرة في المرتفعات.