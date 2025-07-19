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مقتل شخص إثر هجوم روسي بمسيرات على أوديسا الأوكرانية

منذ 48 دقيقة
نيران مشتعلة في موقع غارة روسية بطائرة مسيرة في أوديسا، أوكرانيا، 11 يوليو/تموز 2025. رويترز

نيران مشتعلة في موقع غارة روسية بطائرة مسيرة في أوديسا، أوكرانيا، 11 يوليو/تموز 2025. رويترز

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قال جينادي تروخانوف رئيس بلدية أوديسا إن القوات الروسية شنت هجوما بطائرات مسيرة على ميناء أوديسا الأوكراني المطل على البحر الأسود في وقت مبكر من اليوم السبت ما أدى إلى اشتعال النيران في مبنى سكني متعدد الطوابق ومقتل أحد السكان.

وأوضح تروخانوف أن أعداد المصابين لا تزال قيد الحصر.

وكتب تروخانوف على تطبيق تيليغرام “جميع فرق الطوارئ تعمل في حالة استنفار قصوى”.

وأشار تروخانوف في وقت سابق إلى أن ما لا يقل عن 20 طائرة مسيرة تركزت على المدينة، التي تُعد هدفا متكررا للهجمات الروسية، لافتا إلى اندلاع حريق في مبنى سكني متعدد الطوابق على الأقل.

وأظهرت الصور المنشورة على الإنترنت ألسنة اللهب تلتهم الطوابق العليا لأحد المباني بينما كانت فرق الطوارئ تحرك سلالم الإنقاذ القابلة للتمديد في المكان وتصاعد الدخان من النوافذ.

وشنت القوات الروسية، الجمعة، هجوما جويا واسع النطاق على أوكرانيا، استخدمت فيه مزيجا من الطائرات المسيّرة القتالية والصواريخ الباليستية، في تصعيد جديد ضمن الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأكدت السلطات الأوكرانية أن دفاعاتها الجوية نجحت في اعتراض عدد من المسيّرات الروسية التي استهدفت العاصمة كييف مساء الجمعة، في حين واصلت عشرات المسيّرات الأخرى التحليق في أجواء البلاد، مهددة بمزيد من الضربات.

    المصدر :
  • رويترز

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