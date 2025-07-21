مقتل شخص جراء إطلاق روسيا لطائرات مسيرة وصواريخ على أوكرانيا

– قال مسؤولون في العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الاثنين‭ ‬إن روسيا أطلقت وابلا جديدا من الطائرات المسيرة والصواريخ على أوكرانيا في هجوم خلال الليل، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة سبعة آخرين والتسبب في اندلاع حرائق متعددة في المدينة.

وأضاءت الانفجارات السماء أثناء الليل، بينما تردد صدى صوت محركات الطائرات المسيرة العالية وسط المباني الشاهقة في العاصمة.

وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف إن رجال الإنقاذ والمسعفين يعملون في مواقع في أربع مناطق في العاصمة. وقال مسؤولو المدينة إن محطة مترو أنفاق في وسط كييف وممتلكات تجارية ومتاجر ومنازل وروضة أطفال تضررت.

وقال سلاج الجو الأوكراني إن روسيا أطلقت 426 طائرة مسيرة و24 صاروخا خلال الليل في جميع أنحاء البلاد، لكن 23 طائرة فقط أصابت أهدافها.

وفي ليلة أخرى شابها القلق والتوتر لسكان كييف، هرع الكثيرون للاحتماء في محطات مترو الأنفاق. كما سُمع دوي انفجارات في جميع أنحاء المدينة بينما كانت وحدات الدفاع الجوي تشارك في صد الهجوم.

وفي موقع الهجوم، وقف سكان في حالة من الذهول وسط الزجاج المحطم والجدران المحروقة يعاينون الأضرار بعد أن استهدفت طائرة مسيرة الطوابق السفلية لمبنى سكني.

وقالت هيئة الطوارئ الحكومية إن أربعة أشخاص، بينهم طفل، أصيبوا جراء هجوم خلال الليل على منطقة إيفانو فرانكيفسك، على بُعد مئات الكيلومترات إلى الغرب من كييف.

وقال رئيس بلدية عاصمة المنطقة التي تحمل نفس الاسم إن الهجوم هو الأكبر على المدينة منذ بدء الحرب في عام 2022.

وذكر إيهور تيريخوف، رئيس بلدية خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، أن روسيا استهدفت المدينة عبر 12 غارة جوية خلال الليل. وأضاف أن حريقا اندلع في منشأة صناعية مدنية بينما تحطمت نوافذ مبنى سكني.