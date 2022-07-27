مقتل شخص في ضربة روسية استهدفت فندقا بشرق أوكرانيا

قالت السلطات المحلية إن شخصا واحدا على الأقل قتل في غارة روسية على فندق أوكراني في بلدة باخموت بمنطقة دونيتسك اليوم الأربعاء.

وكتب الحاكم المحلي بافلو كيريلينكو على فيسبوك “وفقا للمعلومات الأولية، هناك قتلى وجرحى، وعملية إنقاذ جارية”.

وذكرت خدمة الطوارئ المحلية أنه تأكد مقتل شخص وإصابة أربعة حتى الآن.

جسر أنتونوف

وفي جبهة خيرسون الجنوبية، قال الجيش الأوكراني اليوم إن قواته جددت قصف جسر أنتونوف الذي يعتبر خط إمداد للقوات الروسية في المنطقة التي تحتلها موسكو منذ الأسابيع الأولى للحرب الذي اندلعت في 24 فبراير/شباط الماضي.

واستهدفت القوات الأوكرانية الجسر 4 مرات في آخر أسبوع، وتقول إن تدميره سيجعل القوات الروسية دون أي إمدادات من القرم، وهو ما سيمنح عملية تحرير خيرسون -على حد وصفها- زخما كبيرا.

وأظهرت صورة متداولة الجسر وقد انفصل إلى قسمين في إحدى النقاط المستهدفة منه عقب القصف الأوكراني.