قال حاكم منطقة كورسك الروسية “إن هجوما بطائرة مسيرة أوكرانية أدى إلى مقتل شخص واحد في المنطقة الواقعة على الحدود، اليوم السبت”.

وأضاف الحاكم ألكسندر خينشتين في منشور عبر تطبيق “تيليغرام” أن الهجوم وقع في قرية أوبيستا التي تبعد خمسة كيلومترات فقط عن الحدود مع أوكرانيا.

وقال إن الطائرة قصفت هدفا بالقرب من نادي القرية.

ونفذت القوات الأوكرانية توغلا واسع النطاق في منطقة كورسك قبل عام تقريبا واستولت في البداية على مساحات شاسعة من الأراضي قبل أن تبدأ روسيا عملية واسعة النطاق لطردها. وانتشرت قوات كورية شمالية في المنطقة.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أبريل نيسان طرد جميع القوات الأوكرانية. لكن القادة العسكريين الأوكرانيين واصلوا في الأسابيع القليلة الماضية القول إن بعض قواتهم لا تزال متمركزة في المنطقة.