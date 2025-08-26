مقتل شخص في هجوم روسي شرق أوكرانيا

قالت شركة ديتيك الثلاثاء إن عاملا قٌتل وأُصيب ثلاثة آخرون جراء هجوم روسي على منجم فحم تابع لأكبر شركة طاقة في أوكرانيا قرب خطوط المواجهة في مدينة دونيتسك شرقي البلاد.

وكثفت القوات الروسية هجماتها في الأسابيع الماضية في شرق أوكرانيا حيث تقع معظم مناجم الفحم.

وقالت شركة ديتيك على تطبيق تيليغرام “ألحق الهجوم أضرارا بمباني الشركة ومعداتها وتسبب في انقطاع الكهرباء. ويوجد حاليا 146 من عمال المناجم تحت الأرض ويجري العمل على إخراجهم”.

ولم تحدد الشركة موقع المنجم الذي استهدفه الهجوم أو حتى كيف ضربته القوات الروسية.

وقالت أوكرانيا هذا الشهر إن مجموعات صغيرة من المشاة الروسية تقدمت قرابة عشرة كيلومترات نحو خط الدفاع الرئيسي بالقرب من مدينة دوبروبيليا شرقي البلاد، مما أثار مخاوف من حدوث إقتحام أوسع من شأنه أن يهدد مزيدا من المدن الرئيسية.