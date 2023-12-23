مقتل شخص وإصابة سبعة في قصف روسي في جنوب أوكرانيا

قال مسؤولون إن موجات من القصف الروسي وهجمات الطائرات المسيرة استهدفت منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا (السبت 23-12-2023) مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة.

كما قصفت القوات الروسية محطة كهرباء قريبة من جبهة القتال في شرق أوكرانيا، مما أدى إلى إصابة خمسة عمال وانقطاع التيار الكهربائي عن بلدة كوراخوفو.

وكانت القوات الروسية انسحبت قبل عام من مواقعها على الضفة الغربية لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون، لكنها تقصف باستمرار المناطق هناك من مواقع جديدة على الضفة الشرقية. وأنشأت القوات الأوكرانية رؤوس جسور على الضفة الشرقية للنهر.

وقال أولكسندر بروكودين حاكم خيرسون إن هجوما بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل رجل في بلدة ستانيسلاف جنوب شرق مدينة خيرسون، التي كانت على مدار العام الماضي تحت السيطرة الأوكرانية ولكنها تتعرض لقصف روسي مستمر.

وتعرضت المدينة لعدة هجمات روسية على مدار اليوم، بما في ذلك هجوم متواصل على مناطق سكنية في وقت مبكر من المساء، وقال بروكودين إن سبعة من السكان أصيبوا.

وفي الشرق، أدى القصف الروسي لمحطة للطاقة الحرارية في بلدة كوراخوف إلى إصابة خمسة عمال وانقطاع التيار الكهربائي، حسبما قال رئيس الإدارة المحلية رومان بادون لإذاعة سوسبيلن العامة.

وأضاف أن السكان يغادرون البلدة بشكل جماعي.

وتقع كوراخوف على مسافة قصيرة من بلدة مارينكا الواقعة على خط الجبهة البالغ طوله ألف كيلومتر والذي تحول فعليا إلى أنقاض بعد أشهر من القتال العنيف.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تقريرها المسائي إن القوات الأوكرانية صدت هجومين على البلدة وهجمات أكثر على بلدة أفديفكا القريبة، والتي كانت محور الهجمات الروسية المستمرة منذ منتصف أكتوبر تشرين الأول.