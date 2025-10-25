مقتل شخص وإصابة 10 أشخاص في هجوم جوي روسي على كييف

أحد السكان ينظر إلى موقع مستودعات المواد الغذائية التي أصابتها ضربة صاروخية روسية خلال الليل، بينما يقوم أحد رجال الإطفاء بإخماد الحريق، في كييف، أوكرانيا، 25 أكتوبر 2025. رويترز

قال تيمور تكاتشينكو رئيس الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف اليوم السبت إن شخصا قتل وأصيب 10 آخرون في المدينة بعد أن استهدفت صواريخ وطائرات مسيرة روسية مواقع في البلاد خلال الليل.

وأضاف تكاتشينكو في منشور على تطبيق تيليغرام حول الأضرار في كييف “تشير التقارير الأولية إلى أن الهجوم أسفر عن تحطيم نوافذ وإلحاق أضرار بسيارات وحفرة في فناء مبنى سكني”.

وذكر أن الهجمات تسببت أيضا في اندلاع حرائق عديدة وألحقت أضرارا بروضة أطفال.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية في بيان منفصل على تيليغرام إنها أسقطت أربعة من أصل تسعة صواريخ و50 من أصل 62 طائرة مسيرة أُطلقت خلال الهجمات في أنحاء أوكرانيا.

وأفادت القوات الجوية بوقوع ضربات مباشرة بخمسة صواريخ و12 طائرة مسيرة في 11 موقعا في أنحاء البلاد.

وذكر فيتالي كليتشكو، عمدة كييف، على تيليغرام، أن عدداً من الحرائق اندلع في الجزء الشرقي من المدينة، التي يقطنها 3 ملايين نسمة.

وكانت محطات الطاقة الحرارية الموجودة هناك هدفا لإطلاق الصواريخ الباليستية مرة أخرى، وفقا لمعلومات غير رسمية.

وسمع دوي صفارات الإنذار لفترة وجيزة في جميع أنحاء البلاد بسبب احتمال نشر روسيا صاروخا باليستيا متوسط المدى.

روسيا تدمر طائرات مسيرة أوكرانية

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، 121 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل، فوق مناطق مختلفة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها تمكنت من إسقاط وتدمير:

-20 مسيرة فوق مقاطعة روستوف،

-19 فوق مقاطعة فولغوغراد،

-17 فوق مقاطعة بريانسك،

-12 فوق مقاطعة كالوغا،

-11 فوق مقاطعة سمولينسك،

-9 فوق مقاطعة بيلغورود،

-9 مسيرات فوق مقاطعة موسكو، بما فيها 7 مسيرات كانت تحلق إلى موسكو مباشرة؛

-8 فوق كل من مقاطعتي فورونيج ولينينغراد،

-طائرتين دون طيار فوق كل من مقاطعات نوفغورود وريازان وتامبوف؛

-واحدة فوق كل من مقاطعتي تفير وتولا.