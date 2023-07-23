مقتل شخص وإصابة 18 في هجوم روسي على ميناء أوديسا

أكّد مسؤولون أوكرانيون أنّ “روسيا نفذت موجة جديدة من الهجمات أثناء الليل على ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 18 من بينهم 4 أطفال، فضلًا عن تضرر بنية تحتية سكنية ودينية”.

واعتبره حاكم منطقة أوديسا بأنه “هجوم ليلي آخر للوحوش”. وقال: “مع الأسف، قُتل مدني”.

وتظهر المعلومات الأولية بأنّ “14 شخصًا نقلوا إلى المستشفى للعلاج منهم 3 أطفال”.

وظلت روسيا تقصف أوديسا وغيره من منشآت تصدير الغذاء الأوكرانية يوميًا تقريبًا على مدى الأسبوع الماضي بعد انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي تتوسط فيه الأمم المتحدة ويسمح بالمرور الآمن لشحنات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

ونفّذت روسيا هجومًا بصواريخ أونيكس عالية الدقة وصواريخ كروز من طراز كاليبر على أوديسا بعد منتصف الليل. ولم يعرف نطاق الهجوم حتى الآن.

ووصفت موسكو الهجمات بأنها انتقام، ردًا على هجوم أوكراني على الجسر الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم.

وذكرت وكالة “آر.بي.سي-أوكرانيا للأنباء” أنّ “أكبر كنيسة كاثوليكية في المدينة، كاتدرائية سباسو بريوبراجنسكي التي شيدت عام 1809، تضررت بشدة جراء الهجمات”.