‎مقتل شخص وإصابة 5 آخرين بإطلاق نار على تجمع في واشنطن

قتل شخص وأصيب 5 آخرين على الأقل في إطلاق نار على حشد في إحدى ضواحي سياتل بولاية واشنطن الأمريكية، وفق ما أفادت شبكة ABCNEWS.

وقالت الشرطة إن الحادث وقع حوالي الساعة الواحدة صباحا في منطقة رينتون في سياتل بواشنطن.

وأشارت إلى أن المصابين تم معالجتهم في مكان الحادث، فيما أكدت وفاة أحد حدهم.

وأضافت أن التحقيق الأولي يشير إلى أن إطلاق النار نتج عن نزاع خارج التجمع كبير، مرجحة أن وجود أكثر من مشتبه به واحد.

شهدت الولايات المتحدة عدة حلقات من دائرة العنف في الأسابيع الأخيرة، حيث كان آخرها حادث إطلاق النار في إنديانا وشيكاغو.

ومع حوادث إطلاق النار الأخيرة التي صدمت الشارع الأمريكي والرأي العام العالمي، تظل هذه القضية سياسية للغاية، حيث يواجه دعاة مكافحة الأسلحة قطاعات واسعة من المواطنين الأمريكيين الذين يتمسكون بشدة بحقهم المنصوص عليه في الدستور في حمل السلاح لحماية النفس.

عدد الأسلحة المملوكة للمواطنين الأمريكيين

نسبة الولايات المتحدة في امتلاك المدنيين للأسلحة تبلغ 120.5 سلاح ناري لكل 100 مقيم ومواطن في الدولة، وذلك في ارتفاع من 88 سلاحاً لكل 100 شخص في عام 2011، لتتفوق كثيراً على نسبة الدول الأخرى حول العالم في امتلاك مواطنيها للأسلحة.

وتشير البيانات الأحدث أيضاً إلى أن ملكية السلاح نمت بشكل ملحوظ خلال السنوات العديدة الماضية.

إذ وجدت إحدى الدراسات التي نشرتها دورية Annals of Internal Medicine، في فبراير/شباط الماضي، أن 7.5 مليون بالغ أمريكي -أي أقل بقليل من 3% من السكان- أصبحوا مالكي أسلحة جدداً لأول مرة بين يناير/كانون الثاني من العام 2019، وأبريل/نيسان عام 2021.

هذا التطور الضخم عرَّض بدوره 11 مليون شخص للأسلحة النارية في منازلهم، في حوادث وجرائم مختلفة، وكان من بينهم 5 ملايين طفل.