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مقتل شخص واحد على الأقل في أمطار وفيضانات بشمال شرق أمريكا

منذ 46 دقيقة
أمطار وفيضانات بشمال شرق أمريكا

أمطار وفيضانات بشمال شرق أمريكا (رويترز)

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قال مسؤولون إن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه نتيجة أمطار غزيرة ضربت شمال شرق الولايات المتحدة (الاثنين 10-7-2023) مما ينذر بفيضانات كارثية في أنحاء المنطقة، حيث اجتاحت مياه الأمطار الطرق وأدت لفيضان مياه الأنهار على ضفافها وبدء عمليات إنقاذ بالقوارب.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية اليوم الاثنين إن أكثر من 13 مليون أمريكي تم تحذيرهم من الفيضانات في المنطقة الممتدة من شرق ولاية نيويورك إلى مدينة بوسطن وغرب ولاية مين إلى الشمال الشرقي بعد العواصف التي بدأت مطلع الأسبوع ورفعت منسوب الأنهار والجداول.

وتم تأجيل أو إلغاء أكثر من 1000 رحلة جوية من وإلى مطارات في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك مطار لاجوارديا في نيويورك ولوجان في بوسطن، بسبب الأمطار.

    المصدر :
  • رويترز

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