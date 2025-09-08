الأثنين 16 ربيع الأول 1447 ﻫ - 8 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقتل شرطيين تركيين اثنين في هجوم على مركز للشرطة في إزمير

منذ 51 دقيقة
الشرطة التركية

الشرطة التركية

A A A
طباعة المقال

قالت مصادر أمنية اليوم الاثنين إن شرطيين تركيين اثنين قتلا وأصيب آخر في هجوم مسلح على مركز شرطة بمدينة إزمير غرب تركيا.

وذكرت قناة (إن.تي.في) التركية أن المهاجم، الذي تردد أن عمره 16 عاما، أطلق النار على مركز شرطة صالح إيسجورين في منطقة بالكوفا. وأضافت أنالمهاجم ألقي القبض عليه.

وشهدت تركيا في السابق هجمات شنها مسلحون أكراد وجماعات إسلامية ومنظمات يسارية متطرفة، وكانت قوات الأمن والمؤسسات الحكومية من بين الأهداف في كثير من الأحيان.

وتعرضت إزمير، ثالث أكبر مدينة تركية وتقع على ساحل بحر إيجة، لهجمات مسلحة في الماضي من بينها تفجير سيارة مفخخة أمام محكمة في عام 2017، مما أسفر عن مقتل شخصين.

    المزيد من أخبار العالم

    منظمة الصحة العالمية
    الصحة العالمية تدعو طالبان لرفع القيود عن الأفغانيات العاملات في الإغاثة بعد الزلازل
    الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية
    وزير كوري جنوبي في أمريكا لبحث تداعيات مداهمة الهجرة
    رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
    إسبانيا تفاقم الضغط على إسرائيل بقيود على شحن الأسلحة بحراً وجواً

    الأكثر قراءة

    المدير العام للجمارك يجرّ لبنان الى العتمة بإيعاز عوني
    رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
    ترحيب برّي روّض الشارع.. انتصرت الدولة و"الحزب" مجرّد من سلاحه
    عناصر من مكتب مكافحة المخدرات
    مرحلة "اللا دولة" في لبنان ولت.. الدولة تعلن الحرب على الكبتاغون