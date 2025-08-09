السبت 15 صفر 1447 ﻫ - 9 أغسطس 2025 |
مقتل شرطي ومسلح في إطلاق نار قرب جامعة بأتلانتا

منذ ساعتين
آخر تحديث: 9 - أغسطس - 2025 9:50 صباحًا
ضباط شرطة يغلقون طريقًا بالقرب من جامعة إيموري ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بعد حادث إطلاق نار أدى إلى إصابة ضابط شرطة توفي لاحقًا في المستشفى، في أتلانتا، جورجيا، الولايات المتحدة، 8 أغسطس 2025. رويترز

أعلنت السلطات الأميركية مقتل شرطي في مدينة أتلانتا يوم الجمعة، بعد ان أطلق رجل مسلح النار خارج مقر “مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها”، وترك آثار رصاص في نوافذ عبر الحرم الجامعي المترامي الأطراف، قبل العثور عليه ميتا في مبنى قريب.

وتم العثور على المسلح في الطابق الثاني من مبنى مواجه لحرم مراكز السيطرة على الأمراض وتوفي في مكان الحادث، حسبما قال قائد شرطة أتلانتا دارين شيرباوم. وأضاف أنه لم يتبين في الوقت الحالي ما إذا كان لقي حتفه برصاص رجال الشرطة أم نتيجة لرصاصة أطلقها على نفسه.

وأدى الهجوم الذي وقع قرب حرم جامعة إيموري المجاورة، إلى استجابة ضخمة من قوات إنفاذ القانون إلى إحدى أبرز مؤسسات الصحة العامة في البلاد، ولكن لم يتم الإبلاغ عن إصابة أي شخص آخر.

وأظهرت صور شاركها موظفون العديد من مباني مراكز السيطرة على الأمراض وقد أصيب برصاصات، مما يؤكد مدى الضرر الذي لحق بالموقع الذي يعمل به آلاف العلماء والموظفين على أبحاث لأمراض خطيرة.

وكان مطلق النار مسلحا بسلاح طويل، وعثرت السلطات على 3 أسلحة نارية أخرى في مكان الحادث.

وقال عمدة أتلانتا أندريه ديكنز إن دافع المسلح لا يزال غير معروف في هذا الوقت المبكر من التحقيق.

وفي هذا السياق ذكرت شبكة “سي إن إن” الأميركية نقلا عن مسؤول بمدينة أتلانتا أن هناك اعتقادا بأن إطلاق النار استهدف جهات إنفاذ القانون وربما مركز السيطرة على الأمراض، مشيرا إلى أن الشرطة تعمل وفق فرضية أن المشتبه به ألقى باللوم في مرضه على لقاح كوفيد-19.

