مقتل صحفيين اثنين أوكرانيين في هجوم طائرة مسيرة روسية

منذ 30 دقيقة
آثار هجوم بطائرة روسية بدون طيار في كييف. رويترز

قُتل صحفيان أوكرانيان في هجوم بطائرة مسيرة روسية على مدينة كراماتورسك بشرق أوكرانيا اليوم الخميس وصفه مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني دميترو لوبينتس بأنه جريمة حرب.

وذكر حاكم منطقة دونيتسك فاديم فيلاشكين أن الصحفيين القتيلين هما أولينا هوبانوفا ويوهين كارمازين من قناة (فريدوم) التلفزيونية الأوكرانية الممولة من الدولة. وأكدت القناة، التي تبث باللغة الروسية، مقتلهما مشيرة إلى أنهما كانا داخل سيارة بمحطة وقود وقت الهجوم.

وقال فيلاشكين إنهما أصيبا بطائرة مسيرة من طراز (لانسيت) التي تستخدم غالبا ضد الدبابات والمركبات المدرعة.

وأعلن مكتب الادعاء العام إصابة زميل آخر لهما وفتح تحقيق في جريمة حرب. ونشر المكتب صورا لسيارة حمراء مدمرة وسترتين واقيتين من الرصاص مكتوب عليهما “صحافة” في صندوق السيارة.

وذكرت تقارير سابقة أن ما لا يقل عن 20 صحفيا قتلوا في مناطق الاشتباكات منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير شباط 2022.

    المصدر :
  • رويترز

