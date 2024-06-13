مقتل صحفي روسي في قصف بشرق أوكرانيا

نقلت وكالات أنباء روسية عن رئيس بلدية قرية في شرق أوكرانيا قوله إن صحفيا روسيا يغطي الحرب المستمرة منذ 27 شهرا قٌتل جراء قصف اليوم الخميس 13حزيران/يونيو 2024.

وقال إيفان بريخودكو، رئيس بلدية قرية هورليفكا شمالي مركز دونيتسك الإقليمي الذي تسيطر عليه روسيا إن فاليري كوزين الذي يعمل في قناة إن.تي.في التلفزيونية الروسية كان واحدا من مجموعة الصحفيين الذين تعرضوا للقصف.

وقالت قناة إن.تي.في في وقت سابق أن ثلاثة من موظفيها، منهم كوزين، أصيبوا في قرية هولميفسكي، خارج هورليفكا مباشرة، ونقلوا إلى مستشفى.

ووفقا لإحصاءات غير رسمية، قُتل 16 صحفيا على الأقل منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل على أوكرانيا في فبراير شباط 2022.