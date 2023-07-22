السبت 4 محرم 1445 ﻫ - 22 يوليو 2023 |
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مقتل صحفي روسي وإصابة ثلاثة قرب خط المواجهة في زابوريجيا شرق أوكرانيا

منذ 11 ثانية
محطة زابوريجيا

محطة زابوريجيا

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قالت وزارة الدفاع الروسية إن مراسلا عسكريا لوكالة الإعلام الروسية قُتل وأصيب ثلاثة صحفيين روس بجروح جراء قصف قرب خط المواجهة في منطقة زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا اليوم السبت.

وأضافت الوزارة أن الصحفيين أصيبوا في قصف مدفعي شنته أوكرانيا، مشيرة إلى أنه تم إجلاؤهم من ساحة المعركة لكن مراسل وكالة الإعلام الروسية روستيسلاف جورافليف لفظ أنفاسه الأخيرة خلال نقله.

وذكرت الوزارة أن الصحفيين الثلاثة الآخرين حالتهم خطرة لكنها مستقرة. وقالت “لا يوجد خطر على حياتهم. إنهم يتلقون كل الرعاية الطبية اللازمة”.

وأكدت وكالة الإعلام الروسية في تقرير أن مراسلها قُتل في أثناء تغطية صحفية في قرية بياتيكاتكي على خط المواجهة وأن أحد مصوريها أصيب هو الآخر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا استخدمت ذخائر عنقودية في الهجوم، لكنها لم تقدم أي أدلة على ذلك ولم تتمكن رويترز من التحقق من الأمر من مصادر مستقلة.

وتلقت أوكرانيا قنابل عنقودية من الولايات المتحدة هذا الشهر لكنها تعهدت باستخدامها فقط لطرد القوات الروسية.

وتحظر دول عديدة استخدام القنابل العنقودية بسبب خطرها المحتمل على المدنيين. ولطالما قالت أوكرانيا إن استخدامها سيقتصر على ساحة المعركة.

وقالت الأمم المتحدة إن روسيا نفسها استخدمت ذخائر عنقودية مرارا خلال الحرب.

    المصدر :
  • رويترز

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