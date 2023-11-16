مقتل ضابطين إسرائيليين وإصابة آخرين خلال المعارك شمالي قطاع غزة

لليوم الـ41، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 11 ألف شهيد فلسطيني، أغلبهم نساء وأطفال، فضلا عن نحو 30 ألف مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية.

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس 16\11\2023 مقتل ضابطين وجرح اثنين آخرين في المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء عمليته البرية في غزة يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 51 قتيلا.

كما بلغ إجمالي عدد القتلى 370 جنديا وضابطا منذ بدء عملية “طوفان الأقصى” في السابع من الشهر الماضي والحرب على غزة التي تدخل يومها الـ41.

وكانت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أعلنت أمس الأربعاء 15\11\2023 أنها دمرت 11 آلية إسرائيلية كليا أو جزئيا وقتلت وأصابت جنودا إسرائيليين في جميع محاور القتال في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام إنها استهدفت قوة لجيش الاحتلال شرق جحر الديك (شرقي قطاع غزة) بعبوات مضادة للدروع وعبوة أخرى مضادة للأفراد.

وبينما قالت إسرائيل إنها ستواصل عملياتها العسكرية حتى “القضاء” على حركة حماس، توعدت المقاومة الاحتلال بأن تجعل غزة مقبرة لجنوده.